La Juve valuta il sostituto di De Ligt: tutti i nomi per Allegri

TORINO - Chi al posto di De Ligt ? La Juve si interroga. Nel caso si arrivasse alla cessione dell’olandese servirebbe un sostituto di pari caratura su cui rifondare un reparto rimasto già orfano dopo diciassette anni di Chiellini . Con l’eventuale addio pure di Matthijs servirebbero (almeno) un nuovo innesto e soprattutto nuove certezze, considerato che la difesa bianconera negli ultimi tre anni è stata tutt’altro che ermetica, tra errori e disattenzioni in serie che, tolta l’annata della gestione Sarri, hanno pregiudicato il cammino verso lo scudetto. Ora bisogna rialzare il muro; il ritorno al vertice passa (anche) dal blindare la porta. E la possibile partenza di De Ligt renderebbe necessario uno sforzo supplementare per mantenere inalterato, se non aumentare, il tasso tecnico e la qualità complessiva.

De Ligt, gli eredi

Alla Continassa, le riflessioni sui possibili eredi dell’ex capitano dell’Ajax sono in corso e abbracciano una rosa ampia di nomi. La risposta più forte al venir meno di un leader come l’olandese sarebbe Koulibaly. Un sogno forse però destinato a rimanere tale, nonostante i rumors: il senegalese non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023, piace ai bianconeri ma anche allo stesso Chelsea che insegue De Ligt, e non solo naturalmente. E poi ci sarebbero le difficoltà di una trattativa tra le società che non sarebbe priva di ostacoli. Tutt’altro che semplice, insomma. Altro innesto di alta qualità, e di prospettiva, sarebbe Gleison Bremer, rivelazione dell’ultima serie A: una pista allo stesso modo non facile da concretizzare, perchè c’è l’Inter in pole position, perchè costa 50 milioni e perchè il brasiliano è un punto fermo del Torino. Una alternativa sempre valida è quella rappresentata da Nikola Milenkovic, da tempo nel mirino della Juve. Il contratto del serbo scade nel 2023, e quindi consentirebbe un investimento relativamente abbordabile, però, pure sul serbo c’è la concorrenza dell’Inter (che ha smentito, tra l’altro, la voce circolata ieri di uno scambio Cuadrado-Dzeko).