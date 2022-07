Zaniolo, la Juve (e de Ligt): la vera storia

E' una sera di fine gennaio 2019 quando, sul tavolo di un ristorante milanese, zona Brera, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, scrive i nomi dei giocatori che interessano ai bianconeri. Quattro in particolare e, accanto a ognuno di loro, indica la valutazione del tempo: Romero (20), Tonali (20), Chiesa (50), Zaniolo (40). Lo scrive su un foglietto che rimane sul tavolo e negli annali del calciomercato diventa il fatidico pizzino di Paratici. Tre anni e mezzo dopo, Romero gioca nel Tottenham: grazie a lui, l'Atalanta ha realizzato una delle migliori plusvalenze della sua Età dell'Oro; Tonali, tifoso rossonero cresciuto avendo Gattuso come modello di riferimento, è passato al Milan diventando uno dei pilastri del diciannovesimo scudetto; Chiesa è stato ingaggiato dalla Juve. Che in questi giorni ha intensificato il pressing su Zaniolo.

Nuovo incontro Per i bianconeri risulta acclarata la disponibilità del ventitreenne attaccante a trasferirsi a Torino e fa il paio con l'accelerazione impressa alla trattativa. Tant'è vero che è in programma un nuovo incontro tra Federico Cherubini e il general manager romanista Tiago Pinto. La valutazione di Zaniolo, secondo il club capitolino, oscilla fra i 55 e i 60 milioni di euro; la Juve risponde mettendo sul piatto la contropartita tecnica a nome Arthur Melo Ramos de Oliverira Melo, semplicemente Arthur, 25 anni (26 da compiere il 12 agosto), formulando l'ipotesi di un prestito oneroso, circa 15 milioni, con obbligo di riscatto fra un anno fissato a 30 milioni. Milan e Psg seguono con interesse l'evoluzione della situazione, ma alla Juve risulta che, nel caso in cui le strade di Zaniolo e della Roma si separino, il giocatore opti per Torino.