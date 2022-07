Di Maria, inizia l'avventura alla Juve: il messaggio social della moglie

TORINO - E' iniziata l'avventura di Angel Di Maria alla Juventus. L'argentino è atterrato ieri sera a Torino accompagnato dalla moglie Jorgelina Cardoso e oggi effettuerà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri. Lunedì, invece, abbraccerà il tecnico Massimiliano Allegri per la prima seduta di allenamento collettivo alla Continassa. Intanto, la moglie Jorgelina Cardoso non ha voluto perdere tempo e ha subito condiviso un messaggio di sostegno per suo marito sui social network e sulla sua nuova avventura in Italia: "Ho capito che i cambiamenti sono necessari per andare avanti. Felice per la tua felicità, amore mio" ha scritto Jorgelina in una storia Instagram.