La Juve riabbraccia Pogba: è atterrato a Torino, scatta la festa

È cominciata la seconda avventura alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista francese è atterrato all'aeroporto di Torino alle 17.40 di venerdì, dopo un volo diretto da Miami, scatenando l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, presenti numerosi anche a Caselle. Il giocatore, sceso molto sorridente dalla scaletta dell'aereo, è stato accolto dai dirigenti del club ed è salito subito in auto, per poi scendere all'uscita dall'aeroporto per salutare i tifosi presenti.