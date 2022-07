"L'Arsenal chiude per Grimaldo, Juve e Newcastle indietro"

Grimaldo: l'Arsenal vuole chiudere

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano portoghese, l'Arsenal ha presentato al Benfica un'offerta da 7 milioni di euro per il giocatore in scadenza di contratto nella prossima stagione. Già cercato in passato dagli inglesi, Grimaldo ha già dato il proprio assenso per il trasferimento a Londra, e l'operazione potrebbe chiudersi entro pochi giorni, con buona pace di Newcastle e Juventus, che avrebbero effettuato sondaggi nelle scorse settimane.