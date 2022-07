Zaniolo via dalla Roma? Ezio Greggio assicura: "Giocherà alla Juve"

ROMA - "Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (fonte certa)". Questo il tweet di Ezio Greggio che irrompe nella trattativa tra la Juve e il gioiello della Roma. Secondo lo showman, tifoso bianconero, il futuro di Zaniolo è già segnato. Dopo Di Maria e Pogba, il mercato della Juve deve ancora essere completato e nel mirino c'è proprio il centrocampista della Roma che sembrerebbe interessato a lasciare la Capitale. La trattativa non sarà semplice per strappare uno dei gioielli di Mourinho, ma l'umore in casa Juve sembra essere molto sereno e ora a far sognare i tifosi ci ha pensato un bianconero di eccellenza: Ezio Greggio.