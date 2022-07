Morata, Allegri in pressing sulla Juve: la trattativa

TORINO - Se sarà, sarà al fotofinish. Morata , pressing al Max. Allegri non ha perso le speranze, anzi vuole fortemente riportare in bianconero Alvaro, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto della Juve . Ci sono ancora margini, insomma. L'operazione non è semplice, va ricordato, perché una prima trattativa tra i club si è già arenata giugno, ma non impossibile. Tra meno di un mese sarà già campionato e il tecnico juventino intende andare sul sicuro. Affidarsi, cioè, ad un suo fedelissimo per completare un attacco che necessita di essere integrato con almeno un innesto. C’è la casella del vice-Vlahovic da riempire, ma pure sugli esterni c’è da portare a termine il lavoro, considerando la posizione tutt’altro che salda di Kean (sacrificabile nel caso si concretizzasse un’opportunità interessante, nonostante il buon avvio di preparazione) e il ritorno comprensibilmente tranquillo che dovrà osservare Chiesa , dopo il grave infortunio al ginocchio. Le idee non mancano ( Arnautovic, Kostic ), ma Allegri preferirebbe optare per le certezze garantite da un giocatore che già conosce l'ambiente, che sarebbe rimasto più che volentieri e che ha dovuto fare le valigie e tornare a Madrid senza il sorriso.

Juve, la trattativa Morata

Per far diventare realtà la terza vita juventina di Alvaro, bisogna però trovare naturalmente un’intesa con l’Atletico Madrid, controparte non troppo semplice da convincere, come ha testimoniato la recente trattativa delle scorse settimane, quando la Juve ha cercato uno sconto sull’ammontare del riscatto. Piccolo riassunto delle puntate precedenti: dopo i due anni di prestito a 10 milioni a stagione, i bianconeri avrebbero dovuto riscattarlo ai 35 milioni pattuiti due estati fa. La Juve ha cercato però di ottenere uno sconto dai Colchoneros, missione non andata a buon fine perché l’Atletico è sceso al massimo fino a 26 milioni. Ancora troppi per la Continassa, che ha così provato ad inserire nell’affare Moise Kean, anche qui senza successo. Si era così iniziato a ragionare su un nuovo prestito: 10 milioni più diritto di riscatto per altrettanti 10 nel 2023. Passaggio obbligato: il rinnovo con il club madrileno del contratto in scadenza nel 2023. Niente di tutto ciò. Morata è tornato all’Atletico, ha ricucito il rapporto con il tecnico Simeone e ora è in tournée con la squadra. Per ora Alvaro ha venduto la casa di Torino e ha iscritto i figli a scuola a Madrid, ma non si tratta di ostacoli insormontabili. Max è in pressing… Fino alla fine.