Missione Arrivabene: con Pogba e Di Maria la Juve inverte il trend

TORINO - La svolta di Arrivabene. La nuova era della Juve, iniziata un anno fa con l’avvento del manager ex Ferrari a capo dell’area Football del club, e proseguita, nel novembre scorso, con la sua nomina ad amministratore delegato, inizia a concretizzarsi in azioni tangibili. La missione affidatagli dalla proprietà è chiara: sostenibilità della gestione, contenimento dei costi, espansione del marchio a livello globale, mantenere costantemente alta la competitività della squadre e, naturalmente, vincere. Che, a queste latitudini, è l’unica cosa che conta, come da mantra bonipertiano. E, in un’epoca ancora così influenzata dall’impatto della pandemia sui conti, con il bilancio del club bianconero che per il 2021-22 appena concluso si annuncia ancora decisamente difficile, assume ancora più rilievo il cambio di rotta che è stato impostato sul mercato. In particolare nel rapporto con i procuratori e sul tema delle commissioni versate per l’acquisto dei loro assistiti.

La Juve si fa virtuosa Sono ancora attualissime le parole dell’ad bianconero dello scorso dicembre: «L’attaccamento alla maglia da parte di certi giocatori è minore rispetto a quello che hanno per i procuratori, è un problema per le società». Il riferimento era a due giocatori ben precisi, Dybala e De Ligt, e sappiamo adesso come sta andando la storia. Alla Joya non è stato rinnovato il contratto; l’olandese ha chiesto la cessione dopo aver rifiutato le proposte di prolungamento e di spalmatura dell’ingaggio ed è ad un passo dal Bayern Monaco. Nessuna concessione, insomma. Non per niente, lo accompagna un’immagine da “duro”, con quel soprannome di “Iron Mauri” che lui interpreta però più sul piano della coerenza che della durezza della sua azione.