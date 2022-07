Juve, Paredes è sempre più vicino: cosa manca

TORINO - Tra l'Italia e gli Stati Uniti c'è una Juve che prende forma. Ma non è ancora completa. In attesa di smaltire tutte quelle priorità in agenda alla voce «uscite», restano Alvaro Morata e Leandro Paredes i principali obiettivi sul fronte degli acquisti . Per l'attaccante spagnolo procede il lento lavoro ai fianchi dell'Atletico Madrid. Mentre per Paredes si registrano nuovi contatti: è lui l'uomo giusto per il centrocampo bianconero, è la Juve la prima scelta del regista del Psg, dall'Argentina rimbalzano sempre più segnali che parlano di un accordo più che possibile . Anche perché il Psg lo ha ormai messo sul mercato, pur confermando una valutazione complessiva ancora superiore ai 20 milioni . Prima però è sempre necessario fargli posto.

Non solo Arthur

Il vero nodo da sciogliere per Federico Cherubini (che in programma avrebbe anche il blitz negli Stati Uniti per raggiungere la squadra) è quello legato ad Arthur. Il brasiliano gradirebbe un clamoroso ritorno al Barcellona, ipotesi che non sembra aver trovato particolari sponde nel quartier generale blaugrana. Sempre alla finestra sia Arsenal che Monaco, è il Valencia ad aver effettuato un sondaggio in questi giorni: restano i problemi legati ai costi, l'ingaggio da 8 milioni netti bonus inclusi spaventa chiunque, la Juve è pronta anche a registrare una minusvalenza, Rino Gattuso ci spera. Nel frattempo si punta a chiudere la risoluzione del contratto di Ramsey (la buonuscita da 2 milioni per ora non basta). Infine Rovella: potrebbe salutare al termine della tournée, la Salernitana fa sul serio.