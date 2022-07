Firmino chiude le porte alla Juve: “Voglio restare al Liverpool”

Più esplicito proprio non poteva essere Firmino che, nel Liverpool di Klopp, si trova in un attacco molto affollato. Ma la concorrenza pare non spaventarlo. Anche la prospettiva di non essere spesso titolare non gli fa cambiare idea. Del resto, si trova nel campionato più ricco e più spettacolare che ci sia in questo momento, la Premier League, in una squadra che pochi mesi fa ha disputato la finale di Champions League e che ha sfiorato anche il titolo inglese.