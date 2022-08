Juve, adesso tocca a Fagioli: c'è aria di rinnovo

TORINO - Tra i vari giovani a disposizione di Max Allegri, l'osservato speciale era proprio lui: Nicolò Fagioli . Di rientro dal prestito alla Cremonese, con un solo anno di contratto e qualche messaggio già lanciato dal suo entourage in passato riguardo alla volontà di firmare solo in caso di permanenza, questa prima parte di preparazione estiva assomigliava parecchio a un esame di maturità per l'azzurrino. Che a quanto pare Fagioli sembra aver superato. Provato da mezzala, anche contro il Real Madrid ha interpretato il ruolo con personalità , dettando i tempi di gioco con qualità e disegnando trame tutt'altro che banali. Per quel che riguarda la Juve semplicemente uno dei migliori in campo, per quel che riguarda i tifosi una scommessa su cui vale la pena puntare senza troppi indugi. E il tunnel a un certo Toni Kroos ha pure già fatto il giro del web .

Col Sassuolo

Aspettando di capire se effettivamente ci sarà per lui un posto nelle rotazioni di centrocampo per tutta la stagione, la sua candidatura per la prima di campionato è già stata lanciata. A disposizione di Allegri, infatti, non ci saranno gli infortunati Paul Pogba e Weston McKennie tanto per cominciare. Inoltre Adrien Rabiot, pronto a tornare in gruppo dopo la parentesi con l'Under 23 (niente Stati Uniti per lui a causa di questioni personali), sarà squalificato. In attesa che il mercato faccia il suo corso, ecco che la mediana proposta contro il Real Madrid sembra in questo momento la più gettonata anche per affrontare il Sassuolo a Ferragosto nella prima di campionato: quindi Denis Zakaria sul centrodestra, Manuel Locatelli in cabina di regia e Fagioli mezzala sinistra, con i soli Nicolò Rovella (sempre più vicino al prestito) e Fabio Miretti (da domani in gruppo) attuali alternative considerando anche lo status di giocatore sulla via d'uscita di Arthur.