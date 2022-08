Kostic, la Juve può aspettare: titolare in Eintracht-Bayern

Filip Kostic in campo dal primo minuto all'esordio di Bundesliga dell' Eintracht contro i campioni in carica del Bayern Monaco ( in campo a Francoforte alle 20.30 ). L'esterno serbo, a un passo dalla Juventus , è regolarmente titolare mentre tra i bavaresi partirà solo dalla panchina l'ex bianconero Matthijs De Ligt .

Kostic vicino alla Juve, ma stasera gioca in Bundesliga

L'operazione tra l'Eintracht e la Juve per il trasferimento dell'ala sinistra in Italia è vicina alla chiusura: raggiunto un principio di accordo con l'entourage del giocatore, i bianconeri tratteranno con il club tedesco per trovare l'intesa sul cartellino. Nonostante la trattativa in corso, Kostic ha continuato ad allenarsi regolarmente con la squadra e ha preparato con i compagni il match d'esordio contro il Bayern, che lo vedrà in campo in serata.