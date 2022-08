La Juve prende Kostic e Depay: due regali per Allegri

Ecco Kostic, ma non è finita: ora avanti tutta per Depay. La Juve scatta sul mercato in vista dell’avvio di campionato; evidentemente l’allarme risuonato nitido alla Continassa dopo il rovescio contro l’Atletico Madrid ha portato alla rapida accelerazione sugli obiettivi da perseguire per colmare le lacune e completare la rosa a disposizione di Max Allegri nei ruoli ancora scoperti. Si lavora per la doppietta in tempi rapidi, insomma, così da sistemare il fronte offensivo, con un esterno e un vice Vlahovic. Poi si passerà al centrocampo e, nel caso, alla difesa.

Sbarco Primo passo, appunto, Kostic. La trattativa si è chiusa ieri mattina, dopo praticamente ventiquattro ore ininterrotte di contatti tra la Juve e l’Eintracht Francoforte per limare la distanza rimanente tra domanda e offerta. Non un ostacolo insormontabile, ma i bianconeri avevano necessità di fare in fretta per poterlo avere già oggi a Torino. Secondo aspetto: bisognava chiudere rapidamente perchè il club tedesco questa sera si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa europea contro il Real Madrid, e quindi il giocatore sarebbe stato (almeno in teoria) convocabile. Il confronto serrato tra le parti ha prodotto gli effetti sperati; la differenza che separava i due club è stata annullata attraverso i bonus e si è arrivati al traguardo. L’investimento della Juve è attorno ai 17 milioni, tra parte fissa (13 milioni) e bonus (4), di cui la metà legata ad obiettivi facilmente raggiungibili. Così, poco prima di mezzogiorno, è arrivata la conferma direttamente dall’Eintracht, con un tweet che confermava la non convocazione di Kostic per il viaggio ad Helsinki perchè «in trattativa avanzata con un nuovo club». In realtà tra Filip e la Juve era già tutto a posto da tempo: contratto triennale a 2,5 milioni più bonus a stagione. Ora un aereo il serbo lo prenderà ma in direzione Torino: restano da risolvere semplicemente alcuni aspetti burocratici, tanto che il suo sbarco, atteso nella tarda serata di ieri, è slittato a oggi.