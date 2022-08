Kostic alla Juve, ecco tutte le cifre dell’operazione

TORINO - Arriva. In ritardo di qualche ora rispetto al previsto e a quanto sperato, ma arriva, questo è l'importante. Lo farà oggi, Filip Kostic. Il suo volo atterrerà all'aeroporto di Caselle in mattinata, poi il serbo procederà con tutti gli ultimi passaggi di rito: visite mediche, firma, annuncio. Arriva oggi, nel giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Allegri, per un inserimento che dovrà procedere con il piede sull'acceleratore: se tutto dovesse andare secondo i piani del tecnico bianconero, infatti, per Kostic potrebbe esserci già una maglia da titolare per il debutto con il Sassuolo in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. D'altronde, se la trattativa per Kostic è ripartita dopo essere stata messa in un cassetto diverse settimane, è perché in casa Juve si sono resi conto di avere un buco da colmare in fretta. Così la dirigenza bianconera ha rapidamente rotto gli indugi, passando dalle riflessioni ai fatti, convincendo Kostic e il suo entourage a far cadere la ricca offerta del West Ham, arrivando a un'intesa con l'Eintracht Francoforte che potesse permettere al serbo di arrivare in tempo per l'inizio del campionato. Partita la macchina, l'obiettivo era quello di accogliere il serbo entro mercoledì, operazione conclusa in tempo utile, poi qualche intoppo burocratico del giocatore ha rallentato l'ultimo passaggio nonostante la rinuncia alla Supercoppa Europea. A questo punto, un non-problema: Kostic arriva comunque e arriva oggi.

I dettagli Non c'era più niente da limare nella giornata di ieri, in ballo solo i tempi di attesa per l'arrivo dell'esterno sinistro in Italia. Da tempo infatti l'intesa a livello economico era stata raggiunta, il serbo andrà a firmare un contratto triennale da circa 3-3.5 milioni netti bonus inclusi, per il giocatore poi la Juve è sempre stata la prima scelta fin da quando il suo agente Alessandro Lucci gli ha prospettato l'interesse bianconero sul finire della scorsa stagione. Con l'Eintracht è servita una trattativa un po' più tortuosa, al club tedesco andranno complessivamente 17 milioni tra parte fissa e bonus, il precedente accordo con il West Ham ha costretto la Juve ad alzare la posta nonostante la volontà di Kostic e il suo contratto in scadenza.