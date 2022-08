Xavi: "Pjanic? Resta al Barcellona, mi ha convinto"

Pjanic: dopo la Juve, stagioni poco convincenti

Pjanic, al Barcellona - in cui era arrivato nell'estate 2020 per 60 milioni più 5 di bonus nell'ambito dell'operazione che aveva portato Arthur alla Juve - aveva fin qui deluso. Prima stagione (2020-2021) da dimenticare, prima di trasferirsi in prestito - lo scorso anno - al Besiktas in Turchia, in cui anche in questo caso non ha esattamente convinto.