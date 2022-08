"Juve all'assalto di Depay. Milik e Arnautovic le alternative"

BARCELLONA (Spagna) - "La Juventus prenderà nelle prossime ore una decisione sull'acquisto di Memphis Depay": è quanto afferma El "Mundo Deportivo", ricordando che l'attaccante in uscita dal Barcellona avrebbe cambiato le pretese economiche e ora la valutazione delle sue nuove richieste sarebbe rimessa al club bianconero. Tra Juventus e Barça ci sarebbe già un'intesa di massima: la società blaugrana vorrebbe liberarsi di un altro ingaggio importante vista la difficile situazione economica e anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha ammesso che il club sta valutando Depay. Sebastien Ledure, avvocato di Memphis, è stato in Italia lo scorso fine settimana in Italia per definire le condizioni del contratto e attendere una risposta dal club torinese, che avrebbe poi chiesto più tempo. Memphis avrebbe chiesto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a sette milioni netti più bonus.