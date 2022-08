Juve, Milik per Allegri: intesa col Marsiglia, è il vice-Vlahovic e non solo

TORINO - Il ballo sulle punte è giunto alla fine. Sarà Arek Milik il centravanti che la Juve metterà a disposizione di Max Allegri per completare l'attacco bianconero. Tra ieri e oggi gli ultimi passaggi per definire un accordo ormai raggiunto da qualche giorno, in attesa soltanto che la Juve decidesse di andare fino in fondo dopo le residue riflessioni sul fronte Memphis Depay. Una giornata trascorsa in contatto continuo con la dirigenza dell'Olympique Marsiglia e con gli agenti di Milik, per limare quei dettagli lasciati in sospeso e che in ogni caso non hanno mai rappresentato un ostacolo. Così il polacco è pronto a sbarcare a Torino, magari già tra oggi e domani.

Milik, i dettagli In bianconero confermerà l'attuale ingaggio di circa 3 milioni netti e che non rientra nei parametri che permettono di usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita (aveva lasciato l'Italia solo nel gennaio 2021), in caso di acquisizione a titolo definitivo poi il contratto di Milik dovrebbe avere scadenza 2026: da ieri in Italia anche il suo agente David Pantak che ha raggiunto l'intermediario Fabrizio De Vecchi, contatti fruttuosi nel pomeriggio milanese prima di prendere la via di Torino per concludere l'operazione. Tutto definito ormai anche con il Marsiglia, già d'accordo dalla scorsa settimana nel delineare un'operazione in prestito per una valutazione complessiva di circa 10 milioni: contatti continui per definire gli ultimi dettagli, salvo sorprese la Juve pagherà fino a 2 milioni per il prestito oneroso (un milione subito e un milione di bonus), il diritto di riscatto è fissato a quota 8 milioni. Attento a come si svilupperà la stagione del polacco anche il Napoli, gli accordi col Marsiglia prevedevano ancora un 20% sulla futura rivendita da girare al club di Aurelio De Laurentiis. Insomma, ormai è questione di ore ancor più che di giorni, poi Milik diventerà un calciatore della Juve: tra oggi e domani potrebbe anche già arrivare a Torino per gli ultimi passaggi di rito come visite mediche, firme, annuncio.