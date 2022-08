Juve-Paredes, affare all’ultima curva

TORINO - Paredes, via al gioco delle parti. Tutte le strade per Leandro portano alla Juve anche se bisogna ancora aspettare un po’. L’affare è ad un passo dalla chiusura ma c’è una giornata di campionato in mezzo sia in Italia sia in Francia e quindi è necessario attendere. Sull’argomento, Allegri ha glissato: ha dato il benvenuto a Milik ma sul centrocampista argentino non ha regalato novità. "Non è arrivato e non so se arriverà; noi dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla Roma, che è la cosa più importante". A Parigi, l’omologo del Psg, Galtier, è andato più nello specifico: "Finora non c’è nulla di fatto su Paredes, è ancora un giocatore del Psg. Sono al corrente del dialogo tra club e tra la Juve e il giocatore, il che è normale in periodo di mercato, ma Leandro ha sempre partecipato alle nostre partite". A maggior ragione domani con il Monaco con il nuovo acquisto Vitinha, che di fatto gli ha tolto il posto da titolare, che sarà ai box per infortunio. "Per compensare la sua assenza, conto anche su Paredes - conferma Galtier -. Abbiamo anche Danilo Pereira e Renato Sanches, che però ha svolto una preparazione non completa e non è ancora al livello dei compagni come condizione. Sta bene, ma non dobbiamo rischiare infortuni". Il riassunto dell’allenatore dei campioni di Francia è chiaro: "Ci sono giocatori che aspettano di partire e altri che si uniranno a noi, ma Paredes sarà convocato, così come Keylor Navas". Oltre al centrocampista argentino, infatti, pure il portiere è vicino all’addio, in direzione Napoli.