Ufficiale, Paredes dalla Juve al Psg: tutte le cifre

Paredes, il comunicato della Juve

"Nato a San Justo, in Argentina, il 29 giugno 1994, Leandro torna in Italia dopo cinque stagioni trascorse lontano dalla Serie A, pronto a portare in bianconero idee ed energia in un connubio di grinta e qualità. Andiamo, però, con ordine. La sua carriera comincia in patria, con la maglia del Boca Juniors: esordio in prima squadra a 16 anni, poi 30 presenze e 5 gol messi a segno. A portarlo in Italia per la prima volta è il Chievo Verona, poi il passaggio alla Roma, il prestito all’Empoli e il ritorno, da protagonista, in giallorosso. Qui arriva la chiamata dalla Russia e di San Pietroburgo. Con lo Zenit saranno, alla fine, 61 le presenze e 10 i gol segnati, con il titolo di campione di Russia messo in bacheca. Il primo degli undici titoli conquistati in carriera; gli altri sono arrivati con PSG e Argentina. La Francia è, appunto, la tappa successiva del suo percorso, l’ultima prima dell’approdo in bianconero. Con il PSG Paredes vince due volte la Coppa di Francia, tre volte la Supercoppa Francese, una volta la Coppa di Lega Francese e tre volte la Ligue 1. Proprio nel massimo campionato francese ha saputo brillare e lo confermano anche le statistiche: ha completato 91.6 passaggi in media nei 90 minuti - da gennaio 2019 solo Marco Verratti ha una media migliore nella competizione (93.6) - e dal 2019 è il terzo giocatore ad aver recuperato più palloni. Qualità, ma anche grinta, come si evidenziava in apertura. A completare il suo personale palmarès la Copa America conquistata con l’Argentina al fianco di Angel Di Maria, autore del gol vittoria nella finale contro il Brasile e ora nuovamente suo compagno in bianconero. Benvenuto, Leandro!", scrive la Juve in una nota diramata sul proprio sito ufficiale.

Paredes dalla Juve al Psg: le cifre

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football s.a.s. per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Paredes. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 22,6 milioni, comprensivo della quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori di € 2,2 milioni, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Al raggiungimento di determinati risultati sportivi e nel caso in cui, né l’obbligo, né la facoltà d’acquisto delle prestazione sportive del giocatore dovessero verificarsi, Juventus verserà al Paris Saint-Germain Football un corrispettivo di € 2,5 milioni", fa sapere sempre la Juve nel comunicato.

La reazione social di Paredes

Subito dopo l'ufficialità del suo passaggio dal Psg alla Juve, Paredes ha pubblicato una storia in cui ha condiviso il post della Juventus, quello dell'annuncio ufficiale, e aggiunto due cuori, uno bianco e uno nero, insieme all'emoji del pallone. Per lui ha inizio una nuova avventura.