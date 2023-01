Juventus, nel mirino c’è Fresneda

TORINO - Oggi inizia il nuovo corso della Juve, quella del governo tecnico. Ma non può che restare prioritario il progetto sportivo, non può essere altrimenti. L'anello di congiunzione resta Max Allegri, tra presente e futuro: contratto in scadenza solo nel 2025, in caso di qualificazione in Champions per la proprietà resterà lui al timone, poi da qui a giugno può sempre succedere di tutto. Intanto, tra campo e mercato, il progetto della Juve non può andare oltre delle linee guida basilari: fiducia ai giovani, attesa degli infortunati, acquisti legati alle cessioni. Perché le ambizioni sono sempre le stesse. Ma ora più che mai comanderanno gli equilibri di un bilancio che non ammette altri equilibrismi.

Tra gennaio… Ancora due settimane di mercato invernale, per ora la Juve ha svolto un ruolo da comparsa e colpi di scena non sono in programma. Si lavora in prospettiva, continui i contatti con gli agenti di Fresneda per esempio, anche ieri: sullo spagnolo del Valladolid però c'è il forcing di Newcastle, Arsenal e Dortmund (tra le altre), anche la Juve deve accelerare. Ma servirebbe appunto una cessione pesante. C'è McKennie in cima alla lista dei sacrificabili, l'americano ha già rifiutato più volte Aston Villa e Bournemouth (che non mollano) in attesa della chiamata di una big, i soldi di una sua cessione verrebbero girati proprio per un colpo sulle fasce. Occhio poi a Vlahovic: la Juve rimanderebbe ogni eventuale discorso di cessione a fine stagione, ma il telefono di Darko Ristic è incandescente, soprattutto in Premier (Arsenal, United oltre al Chelsea pigliatutto) studiano il colpaccio, servirebbero comunque almeno 90-100 milioni.