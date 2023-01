Vlahovic, il futuro alla Juve è un’incognita

TORINO - Un presente da riconquistare; un futuro tutto da scrivere. Vlahovic prova a riprendersi la Juve, dopo tre mesi di assenza, dolore e inquietudini. Il rientro domenica contro il Monza passa sostanzialmente dall’allenamento congiunto di oggi pomeriggio con i ragazzi della Next Gen, che negli auspici di tutti alla Continassa deve costituire l’ultimo passo verso il ritorno tra i convocati. Per superare la mazzata della penalizzazione in classifica servono i gol e allora lo sguardo va necessariamente al bomber serbo. Dove ci eravamo lasciati? Riavvolgendo il nastro, si ritorna al 25 ottobre scorso: la Juve crolla in casa del Benfica e saluta la Champions League ma non è l’unica notizia negativa della serata perchè, dopo poco pù di un’ora di gioco, Vlahovic è costretto ad arrendersi. Il suo volto manifesta tutta la preoccupazione che lo riaccompagna nel ritorno a Torino. Si immaginava un problema muscolare; la realtà, con il passare dei giorni, racconta che si tratta nuovamente di pubalgia. Sì, quel problema che in estate sembrava essere stato archiviato con cure e terapie specifiche, si è ripresentato. Per il centravanti ex viola è iniziato così un percorso ad ostacoli. Da quel momento non ha più giocato con la Juve, ha saltato le ultime gare prima della sosta e, con il Mondiale all’orizzonte, non ha forzato il rientro per non pregiudicare la sua partecipazione alla Coppa del Mondo. Tutto bene? Non proprio, perchè alla fine Dusan in Qatar ci è andato ma ha vissuto il torneo non da protagonista come avrebbe voluto, sempre condizionato dalla pubalgia e da una condizione fisica che non poteva per forza essere ottimale. Bilancio: un gol, due presenze e soli 79 minuti in campo. In ottica Juve, l’eliminazione della Serbia ai gironi gli ha permesso di tornare più presto alla Continassa, così da mettere nel mirino il rientro in campo a inizio gennaio ma non è stato così.