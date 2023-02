"Ronaldo vuole sfilare alla Juve un possibile obiettivo di mercato"

Non è ancora stato definito il futuro di Zaha con il Crystal Palace. Il centrocampista è in scadenza di contratto e molti club, tra cui la Juventus , sono fortemente interessati al suo cartellino.

Cristiano Ronaldo spinge per Zaha

Ma c'è una "minaccia" che incombe sulle squadre che hanno preso informazioni su Zaha. Cristiano Ronaldo, infatti, starebbe spingendo la dirigenza dell'Al Nassr per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per Zaha, come riferiscono i media inglesi, sarebbe pronto un ingaggio difficilmente raggiungibile dalle big d'Europa. Ovviamente la parola finale spetterà al calciatore che, all'età di 30 anni, dovrà decidere se proseguire la carriera nel vecchio continente o trasferirsi al fianco di Cristiano Ronaldo.