Juve, se parte Vlahovic assalto a Hojlund

Oggi c'è Dusan Vlahovic al centro della Juve. Al centro dell'attacco, al centro del progetto, al centro di tutto: appena un anno fa c'è voluto un investimento che nel tempo potrebbe pure sfondare il muro dei 90 milioni. Domani, però, chissà. Perché se a gennaio per un motivo o per l'altro non si sono concretizzati gli assalti sul mercato arrivati dalla Premier (soprattutto del Manchester United, ma anche Arsenal e Chelsea hanno pensato seriamente a lui), in vista della prossima estate proprio Vlahovic è destinato a diventare il pezzo forte dell'argenteria bianconera: forse non è in vendita, sicuramente non è incedibile, prevedere cosa accadrà alla Juve fuori dal campo non è ancora possibile e nel caso in cui non ci fosse un posto in Champions qualche sacrificio sarà inevitabile. Con Darko Ristic che continua a registrare gli interessi di mezza Europa, pur sapendo che alla Continassa si fissa la valutazione di partenza proprio ad almeno (almeno) 90 milioni. Una partita tutta da giocare insomma, mentre Vlahovic ora si concentra sul presente: proprio ieri in allenamento ha visto Max Allegri dedicarsi a lui più che a chiunque altro. Con quella esercitazione individuale in chiusura di sessione che ha visto i tifosi presenti godersi la marcatura a uomo di Max su Dusan, con suggerimenti continui sui movimenti da fare spalle alla porta o attaccando la profondità. Oggi quindi c'è Vlahovic al centro dell'attacco e del progetto bianconero. Ma se dovesse davvero partire a fine stagione? In tal caso le manovre della Juve sembrano andare dritte verso un obiettivo principale, difficile da raggiungere e sul quale è necessario giocare d'anticipo: Rasmus Hojlund.