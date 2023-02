Juve, dilemma Arthur: spunta una possibile soluzione per il futuro del centrocampista

Arthur è finalmente tornato in campo dopo la lunga assenza per problemi fisici. Il centrocampista è in forza al Liverpool con la formula del prestito dalla Juventus. Appare molto difficile che il club inglese voglia riscattare il calciatore, considerati i suoi recenti infortuni e il prezzo del cartellino che non è affatto basso (37 milioni di euro). Arthur, tra l'altro, è sceso in campo con l'under 21 del Liverpool contro il Leicester, giocando tutta la partita.