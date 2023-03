Dalla Spagna rivelano: "c'è anche la Juve sul difensore dell'Eintracht"

Evan Ndicka è uno tra i difensori più attenzionati d'Europa. Il contratto che lo lega all'Eintracht Francoforte è in scadenza e il calciatore ha già fatto sapere al club tedesco di avere intezione di cambiare aria. Proprio per questo molti top club sono interessati al suo cartellino.

Ndicka, folta concorrenza per il cartellino

Ndicka è un centrale di piede mancino che può giocare sia in una difesa a quattro che a tre. Su di lui si è fiondato il Barcellona, ma secondo quanto riportano i media spagnoli, sul suo profilo ci sarebbe anche la Juve insieme ad altri club di spessore come Liverpool, PSG o le milanesi. Insomma, la concorrenza è folta per il ventitreenne che in stagione è già sceso in campo 46 volte in tutte le competizioni giocate dall'Eintracht.