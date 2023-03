"Il Liverpool non riscatterà Arthur: futuro lontano dalla Juve"

Il futuro di Arthur Melo sarà lontano sia dal Liverpool che dalla Juventus . Questo quanto affermato dal sito spagnolo Sport. Il centrocampista brasiliano, arrivato in Inghilterra nell'ultima sessione estiva di calciomercato, non ha mai convinto Klopp . Complice anche diversi infortuni che l'hanno costretto a giocare spesso con le squadre giovanili del Liverpool: meno di un quarto d'ora in Champions League contro il Napoli , per il resto solo Premier League 2 .

Juve, il futuro di Arthur

Nonostante i Reds non vogliano riscattare il centrocampista, il suo futuro come detto sarà comunque lontano dalla Juventus. Infatti, sempre secondo Sport, per la sua prossima esperienza non si esclude anche un ritorno in Brasile. Lui che è cresciuto nelle giovanili del Gremio e da dove era stato prelevato dal Barcellona per circa 31 milioni di euro.