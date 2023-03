"Juve vicina a Greenwood: il retroscena è clamoroso"

Il rifiuto della famiglia di Greenwood

Come riportato da The Atletich, infatti, la Juve ha più volte cercato di ingaggiare giovani talenti delle accademie della Premier League, dove tra l'altro ha "pescato" Mavididi e Iling-Junior. Tra i calciatori attenzionati c'era anche Greenwood, ma la famiglia dell'attaccante si è opposta, preferendo poi il trasferimento all'Old Trafford. Oggi, il classe 2001 sta vivendo un periodo tormentato dopo le accuse di stupro che l'hanno messo ai margini del club, visto che non gioca dal gennaio del 2022. Con lo United ha un contratto che scadrà nel 2025.