Fresneda sull'interesse della Juve: "Sono orgoglioso, ma..."

Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c'è Fresneda , giovane terzino spagnolo attualmente in forza al Real Vallaloid. Il classe 2004 ha sorpreso tutti per le ottime prestazioni offerte nella Liga.

Fresneda sul futuro: "Già sono in una grande squadra"

Come riportato dai media spagnoli, il classe 2004 si è espresso così sull'interessamento di diversi top club europei nei suoi confronti, tra cui c'è anche la Juve: "Sono orgoglioso, ma lo dico sempre: sono anche adesso in una grande squadra, il Valladolid. Nella mia testa c'è solo la mia squadra e, in questi giorni, anche la Nazionale". In stagione, Fresneda ha totalizzato 15 presenze complessive. Ieri è stato protagonista nel corso del match vinto dall'under 19 della Spagna sull'Ucraina con il risultato di 4-0.