"Juve, due top club turchi si fiondano su Kean"

Kean è stato appena riscattato dalla Juventus che ha versato nelle casse dell'Everton circa 28 milioni di euro , ma sull'attaccante non mancano le voci relative a un possibile futuro lontano dai colori bianconeri.

Besiktas e Galatasaray su Kean

Come riportano i media turchi, infatti, su Kean ci sarebbe il forte interessamento di Besiktas e Galatasaray. In quest'ultima, tra l'altro, ritroverebbe Zaniolo, da poco trasferitosi dopo il tormentato addio alla Roma. I discorsi relativi al futuro dell'attaccante, però, sono ancora prematuri: come tra l'altro sottolineato dalla stampa turca, la Juventus vorrebbe terminare la stagione prima di decidere quale sarà il futuro di Kean.