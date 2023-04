Pogba ha deciso il suo futuro alla Juve: ecco cosa farà alla fine della stagione

Non gli resta molto per provare a lasciare il segno in questa stagione che sta scivolando via tra polemiche e infortuni. Alla fine Pogba non è mai stato a disposizione di Allegri , alla fine il colpo del mercato estivo si è perso senza poter realmente mai parlare di calcio giocato. Deluso lui, delusa la Juve, delusi i tifosi . Ma il progetto Pogback rimane, una stagione intera è fin qui da ritenere perduta, ne rimangono tre secondo quanto deciso in sede contrattuale: ingaggio super da 8 milioni netti più 2 di bonus , scadenza fissata al 30 giugno 2026 .

La scelta di Pogba sul suo futuro alla Juve

E tra tanti dubbi come quelli che avvolgono presente e futuro della Juve, non solo in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni attesa per il 19 aprile, c'è anche qualcosa che assomiglia a una certezza: qualsiasi cosa accada, con o senza Champions, la volontà di Paul è quella di restare in bianconero. Per dimostrare di poter tornare il vero Pogba, per lasciare il segno anche sul campo: magari a partire da Juve-Sporting.