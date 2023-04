Dalla Francia sicuri: "c'è anche la Juve sulla punta del PSG in uscita"

Il PSG vuole liberarsi di Ekitike

Come informa l'Equipe. il Paris Saint Germain sarebbe disposto a privarsi del calciatore in vista della prossima stagione. Il club vorrebbe cederlo con la formula del prestito con opzione, magari a una società che aveva mostrato interesse prima del trasferimento al Parco dei Principi. Tra queste c'era anche la Juventus, oltre a Newcastle, Eintracht Francoforte e Milan. In stagione, Ekitiké è sceso in campo 27 volte in tutte le competizioni, mettendo a segno 4 reti.