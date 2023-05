Mercato Juve, ecco il primo nome di Giuntoli. E c’è un ritorno importante

TORINO - Quando si insedierà, il nuovo ds troverà già tante priorità di mercato da smaltire. Se dovesse diventare operativo già a giugno dovrà rilevare il testimone nelle trattative per i giocatori in scadenza (da Adrien Rabiot ad Angel Di Maria), valutare il destino di quei giocatori attualmente in prestito (Arek Milik può sperare, Leandro Paredes molto meno) e poi capire come gestire quei giocatori a loro volta in prestito e che torneranno anche se solo di passaggio. Una novità in questo senso c’è già: Dejan Kulusevski tornerà alla base, il Tottenham ha fatto sapere che non eserciterà il riscatto a 35 milioni (può farlo, perché non è scattato l’obbligo legato agli obiettivi sportivi). Ma non mancheranno ovviamente anche obiettivi su cui fiondarsi prima che sia troppo tardi. Nel caso in cui, come sembra, il nuovo ds della Juve risponderà al nome di Cristiano Giuntoli uno dei primi obiettivi ha già connotati piuttosto precisi: c'è un centrocampo da rafforzare, il profilo giusto potrebbe essere quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Giocatore già seguito in tempi non sospetti da Giuntoli e i suoi uomini in questi anni, uscito però dai radar del Napoli in vista della prossima stagione. E che invece potrebbe fare al caso della Juve, per qualità e caratteristiche, abile com'è ad adattarsi a ogni ruolo del centrocampo e a ogni sistema di gioco. D'altronde anche alla Continassa è aperto da tempo il file legato a Koopmeiners.