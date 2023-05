"Juve, interesse per un difensore brasiliano dell'Atletico Madrid"

Potrebbe essere Renan Lodi il nome nuovo per la difesa della Juventus . Secondo quanto appreso dai media brasiliani, infatti, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sul calciatore di proprietà dell'Atletico Madrid .

Lodi, le origini italiane e la stagione in Premier League

Nella stagione appena conclusa, Lodi ha indossato la maglia del Nottingham Forest, contribuendo alla conquista della salvezza della formazione inglese con ben 28 presenze. Con l'Atletico Madrid ha un contratto con scadenza 2026, ma gli spagnoli sarebbero intenzionati a cederlo in cambio di una giusta offerta. Classe 1998, brasiliano con origini italiane, Lodi potrebbe essere il sostituto ideale di Alex Sandro in bianconero. Recentemente ha salutato il Nottingham Forest attraverso un post pubblicato su Instagram: "Ultima partita con questo club speciale che mi ha accolto con gentilezza e professionalità. Ringrazio tutti, dipendenti, atleti e tifosi per tutto il vostro supporto".