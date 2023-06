Juve, si decide il futuro di Rabiot e Milik. Intanto arriva un rinnovo

Tutte le mosse di mercato della Juve da Rabiot a Milik

Manna avrà quindi in mano il mercato con ancora maggiore “peso” e forza all’occhio esterno in un passaggio delicatissimo per il club bianconero. Non c’è dubbio che questa sia una delle estati più complicate della storia recente e che la finestra di trattative da condurre in porto sua una delle più difficili mai attraversate, per le difficoltà economiche e i ristrettissimi margini di manovra a disposizione. Il direttore sportivo è concentrato su diversi dossier: il ritorno di Milik, le cessioni e la conferma di Rabiot. Allegri ha chiesto espressamente alla società di tentare tutto il possibile per trattenere il centrocampista francese, in scadenza a fine mese, e ora la Juve attende la risposta di Adrien alla proposta di un prolungamento annuale, con un ingaggio di 7 milioni più bonus, ovvero le medesime condizioni contrattuali di adesso. La speranza di fare un colpaccio c’è ma alla Continassa c’è altrettanta consapevolezza che l’impresa non è per nulla semplice. Tutte le grandi d’Europa, infatti, guardano con attenzione alla situazione di Rabiot, un boccone allettante visto che libero a zero. Altro aspetto che condiziona è il fatto che la Juve sarà senza il palcoscenico della Champions la prossima stagione; viene quindi complicato, insomma, pensare che Adrien rinunci alla principale vetrina continentale proprio nell’anno che porta agli Europei. I bianconeri, in ogni caso, incrociano le dita e attendono per fine giugno una risposta. Da questa dipenderanno anche le altre mosse per il centrocampo, che portano a Frattesi (difficile, con l’Inter in pole position) e l’idea Milinkovic-Savic. Capitolo cessioni. Dopo l’addio di Kulusevski che ha fruttato 30 milioni, Manna è al lavoro per piazzare gli altri esuberi: da Arthur a McKennie, a Zakaria. Il dossier più vicino al traguardo è invece l’acquisto a titolo definitivo di Milik: Juve e Marsiglia stanno studiando la formula per il pagamento dei 7 milioni dell’affare. A sinistra si lavora per Parisi con l’Empoli mentre a destra serve l’erede di Cuadrado, che potrebbe essere l’ex atalantino Castagne.