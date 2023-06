Juve, è fatta per Milik: tutte le cifre dell'affare

Milik-Juve, quali sono i dettagli dell'operazione?

La Juventus ha trovato l'intesa col Marsiglia per 6 milioni di euro, più uno di bonus legato alle presenze: in totale, quindi, si tratta di un'operazione da 7 milioni di euro. Il club bianconero ha potuto beneficiare di un piccolo sconto, visto che l'accordo precedente stipulato con i francesi si basava sul riscatto fissato a 7 milioni con l'aggiunta di possibili 2 milioni di bonus. Milik avrà un ingaggio di 3.5 milioni di euro. Decisiva la permanenza di Allegri per l'evolversi e la riuscita della trattativa.

I numeri di Milik in bianconero

Con la Juventus, Milik è sceso in campo 40 volte, di cui 21 da titolare, mettendo a segno 9 reti e realizzato un assist. Da segnalare l'assenza per oltre un mese a causa di un infortunio al bicipite femorale che non gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra, facendogli saltare 11 partite.