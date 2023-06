Chiesa, il messaggio social della fidanzata spaventa i tifosi della Juve

Juve, il messaggio soci

Se la risposta "Mio fratello" di Vlahovic alla foto dopo il gol contro il Nantes, che Chiesa ha scelto di condividere, aveva suscitato ottimismo da parte dei supporter che si agurano la permanenza in bianconero del tandem, qualche dubbio lo ha suscitato il messaggio della fidanzata di Chiesa, Lucia Bramani: "Prometto che sarò sempre nella tua squadra" che si può interpretare anche con un "dalla tua parte". Un semplice attestato di amore o la rassicurazione che vada come vada, anche in caso di addio alla Juve e oltre ogni possibile polemica, Federico potrà avere in Luca la sua certezza? Sarà il tempo a dirlo. Oltre al mare nello scatto, all'orizzonte c'è il momento della verità.