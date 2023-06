"Arthur, futuro indefinito: il contratto con la Juve e i sondaggi del Brighton"

Futuro Arthur: la rescissione con la Juve e i sondaggi del Brighton

A fare un punto sulla situazione di Arthur è la testata brasiliana "Globo", che spiega come la Juve voglia definire il suo futuro entro la prima metà di luglio. L'ex Barcellona è ormai fuori dal progetto bianconero e il club starebbe pensando di trovare un modo per liberarlo dal vincolo del contratto, valido fino alla metà del 2025. Intanto, però, c'è stato un timido sondaggio del Brighton di De Zerbi: nulla di troppo insistente e senza anticipazioni di offerte, ma il giocatore sembra avere ancora mercato in Inghilterra, come dimostrato dal gradimento espresso dall'Aston Villa. Un ritorno al calcio brasiliano, invece, sembra fuori portata per quella che è la cifra percepita da Arthur.