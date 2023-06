"Villarreal, Pau Torres ha chiesto la cessione: Juve interessata"

Pau Torres non vuole più proseguire l'esperienza al Villarreal . Il difensore spagnolo ha deciso di vivere una nuova avventura, comunicando al club che l'ha cresciuto calcisticamente di voler cambiare aria . La volontà del calciatore avrebbe spinto diverse società a inserirsi per il cartellino, tra cui la Juve .

Juve e Aston Villa su Pau Torres, a quanto ammonta il cartellino?

Secondo quanto riportato da Marca, al momento su Pau Torres sarebbe in vantaggio l'Aston Villa. Ci sarebbe da superare lo scoglio delle richieste economiche del Villarreal che ha fissato il prezzo del cartellino a 45 milioni: un po' troppo per un calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che vuole cambiare aria. La Juventus sarebbe molto interessata a Pau Torres, ma al momento si sarebbe fatta avanti per chiedere informazioni, senza presentare offerte. Si prevedono settimane bollenti per il futuro di Pau Torres.