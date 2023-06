"Juve, dall'Argentina sicuri: si pensa al ritorno di Romero"

Potrebbe essere quello di Cristian Romero il nome nuovo per la difesa della Juventus. L'attuale calciatore del Tottenham è stato in passato un tesserato bianconero, senza però mai scendere in campo. Venne acquistato dal Genoa per 26 milioni nel 2019, per poi essere girato subito in prestito prima al Genoa e poi all'Atalanta, con i bergamaschi che lo acquisirono a titolo definitivo nel 2021.