Juve, Bonucci fuori rosa e sul mercato: ecco chi glielo ha comunicato

ROMA - Leonardo Bonucci è fuori rosa e sul mercato . Questa la decisione presa dalla Juve nei confronti del 36enne difensore e capitano che milita in bianconero da 13 anni (con la parentesi di una sola stagione al Milan) ma ora non rientra più nel progetto tecnico dell'allenatore Massimiliano Allegri.

La decisione della Juve su Bonucci e McKennie

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli insieme al suo braccio destro Giovani Manna si è recato oggi (giovedì 13 luglio) in Toscana a casa di Bonucci (che ha ancora un anno di contratto) per comunicargli le intenzioni del club, mentre lui resta deciso a presentarsi lunedì alla Continassa per convincere Allegri a cambiare idea. Stesso discorso per il 24enne centrocampista statunitense Weston McKennie, rientrato alla base dopo il prestito al Leeds (ha un contratto con i bianconeri fino al 2025) e anche lui fuori rosa e sul mercato: i due svolgeranno lavoro differenziato (e non in gruppo) e salteranno la tournée statunitense della Juve.