Juve, Fiorentina su Arthur? Arriva l'ammissione di Italiano: le sue parole

È vivo l'interesse della Fiorentina per Arthur . Il calciatore è tra gli esuberi del club bianconero, con i viola che sono pronti ad attuare l'affondo decisivo.

Italiano e il gradimento per Arthur

Il brasiliano ha il gradimento totale da parte del tecnico Italiano, come rivelato dallo stesso allenatore ai microfoni di Sky: "È un calciatore forte, piace a tutti e non nascondo che se ne è parlato. Vediamo però perchè il mercato è sempre imprevedibile. Ho già detto tantissimo. La società si sta muovendo bene sul mercato, parlerò anche con Amrabat appena arriverà in ritiro".