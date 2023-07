"Juve, c'è l'accordo per Kessie: cosa manca per chiudere"

La Juventus continua a lavorare sul mercato per dare un rinforzo a centrocampo ad Allegri. Il primo nome è sempre quello di Frank Kessie , calciatore ivoriano del Barcellona ed ex Milan

Juve, dalla Spagna sono sicuri: Kessie ad un passo

Secondo quanto riportato da Sport, Juventus e Barcellona sarebbero ormai vicinissime a trovare un accordo per il centrocampista sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 ed i 14 milioni di euro. Il club blaugrana avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo, ma è venuto incontro alle esigenze dei bianconeri. Per chiudere l'operazione manca soltanto il sì definitivo del calciatore, che preferirebbe un trasferimento in Premier League.