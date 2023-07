Kessie snobba la Juve, c'è un club di Premier: ma Giuntoli ha un jolly

TORINO - Occhio, Juve: il Tottenham ti soffia Kessie. Arriva dalla Premier l’ insidia maggiore per i bianconeri nella corsa al centrocampista del Barcellona. L’ivoriano è l’obiettivo principale della Signora per rinforzare il centrocampo e aggiungere muscoli, sostanza, personalità, inserimenti offensivi e gol. Sembra il jolly ideale, insomma. Per questo Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per portare l’affare al traguardo. A Barcellona ha trovato una sponda, visto che, per il tecnico Xavi, Franck non è più un elemento centrale nello scacchiere blaugrana. Idea confermata anche dall’amichevole disputata negli Stati Uniti, all’alba italiana di giovedì, contro l’Arsenal in cui è partito dalla panchina, entrando solo nella ripresa. Con il Barça, il direttore dell’area tecnica della Continassa ha trovato terreno fertile, tanto che ci sarebbe già un principio di intesa per un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, si trasformerebbe in obbligo. Un affare da 10-15 milioni, da definire ancora nello specifico proprio negli aspetti che genererebbero l’acquisto a titolo definitivo. Gli uomini mercato bianconeri si stanno concentrando proprio su questo con gli omologhi catalani.

Kessie, la volontà del giocatore

Resta, in ogni caso, un nodo, tutt’altro che secondario, rappresentato dalla volontà del giocatore. Kessie non sarebbe convinto di lasciare il Barcellona, dove si è laureato campione della Liga, ma è consapevole di non essere più in cima nelle rotazioni di centrocampo. Secondo aspetto: in caso di addio, l’ivoriano preferirebbe un’avventura in Inghilterra. Ecco il fattore Premier League che si materializza e che potrebbe mandare all’aria i piani juventini. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe prepotentemente entrato in scena il Tottenham, pronto ad esaudire la richiesta blaugrana di 15 milioni senza particolari problemi. Kessie, stando ai rumors, non sarebbe per nulla insensibile al richiamo degli Spurs e avrebbe dato la priorità agli inglesi. L’avventura in Premier League lo stuzzica eccome e non sembra fare un problema che il Tottenham sia fuori dalla vetrina europea la prossima stagione (la Juve, al proposito, attende a breve la decisione della Uefa), essendo rimasto senza coppe dopo aver chiuso l’ultimo campionato all’ottavo posto. Ai bianconeri serve uno scatto, insomma, per convincere il giocatore a ritornare in Italia e sorpassare il Tottenham.

Juve, arriva un difensore

Nel frattempo, la Juve prende un rinforzo in difesa: si tratta del giovane Facundo Gonzalez, uruguaiano classe 2003 del Valencia. I bianconeri hanno sorpassato Milan e Salernitana che si erano mossi sul ragazzo. Ora Giuntoli dovrà limare soltanto alcuni aspetti con il club spagnolo per arrivare al traguardo. Gonzalez, difensore centrale, ha guidato la Celeste alla vittoria nel Mondiale Under 20 contro l’Italia. Su Zakaria, intanto, oltre al West Ham ci sono ancora il Lipsia e il Monaco ma le offerte finora non soddisfano il club bianconero.