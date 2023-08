Sfuma il trasferimento in Serie A di David? Fonseca lo blinda al Lille

Jonathan David è da anni uno degli attaccanti più ricercati nel panorama calcistico europeo. Anche in questa sessione di mercato, il suo nome è stato più volte accostato all'Inter e soprattutto alla Juve come possibile sostituto di Vlahovic , tanto che nelle scorse settimane il suo ex compagno Weah aveva parlato di lui e della loro conversazione sul club bianconero. A oggi, però, sembra che il suo trasferimento in Serie A sia molto lontano, dopo che l'allenatore del Lille , Fonseca , ha deciso di blindarlo .

Fonseca: "Penso che David resterà al Lille"

Nel corso di un'intervista a l'Equipe, Fonseca, allenatore del Lille, ha parlato di David e della sua situazione di mercato. Futuro in Serie A? Il tecnico portoghese vuole puntare ancora su di lui: "Penso che Jonathan David resterà. Non sappiamo come questo possa evolversi nelle ultime settimane. Dobbiamo farci trovare pronti se dovesse lasciarci. Ma credo che, in questa fase della stagione, non verrà ceduto. Non gli ho parlato di questo. È solo una mia sensazione. Sta lavorando bene, sembra concentrato e questa è la cosa più importante per me. Voglio che i giocatori stiano bene".