La Juve trova l'intesa col Monaco per Zakaria: i dettagli dell'operazione

Zakaria-Monaco, i dettagli dell'operazione

Zakaria-Monaco, è fatta. La Juve sorride perché arriva al traguardo la cessione di un altro degli esuberi che non rientravano nel progetto di Allegri. Il centrocampista svizzero passa a titolo definitivo al club del Principato per 20 milioni più una percentuale del 5% sulla futura rivendita. Obiettivo raggiunto, quindi, per la coppia Giuntoli-Manna che, dopo Arthur, fanno ulteriore spazio in mediana e fanno cassa, realizzando una plusvalenza per un giocatore costato 8,6 milioni un anno e mezzo fa e risparmiando anche un ingaggio di 3 milioni fino al 2026.

Juve, gli altri discorsi in uscita

Il Frosinone, intanto, ci prova per diversi giovani bianconeri e ha chiesto chiesto in prestito Barrenechea (che piace pure a Verona e Samp) e Soulé (ma i bianconeri puntano alla cessione definitiva) e valuta pure Kaio Jorge e Facundo Gonzalez. Per quest’ultimo è favorita però la Salernitana, che continua a lavorare per il ritorno di Nicolussi Caviglia e ci prova pure per Miretti. Rovella piace a Monza e Lazio; il Lille tenta il sorpasso al Genoa per De Winter. Per il giovane belga la Juve chiede 10-12 milioni.