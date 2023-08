Bonucci, spunta l'Union Berlino ma la Lazio resta un'ipotesi concreta

Tiene banco il futuro di Leonardo Bonucci . Il centrale difensivo è ormai fuori dal progetto bianconero , con il futuro che potrebbe essere ancora in Italia, così come all'estero.

Su Bonucci c'è l'Union Berlino. La Lazio riflette

Nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra l'Union Berlino e l'entourage del calciatore. I risvolti sono stati positivi, con la concreta possibilità che Bonucci possa trasferirsi in Germania, con conseguente esordio in Bundesliga. Nonostante i recenti sviluppi, questa non è l'unica pista percorribile: sul difensore c'è anche la Lazio, con il club capitolino che avrebbe pensato a rafforzare il reparto arretrato con un elemento di grande esperienza. L'idea piacerebbe a Sarri, ma per il momento si è trattato di un sondaggio che potrebbe evolversi in maniera concreta.

Bonucci e quel pranzo con Pradè, i retroscena

Intanto, ieri ha fatto scalpore il pranzo a Forte dei Marmi tra Bonucci e Pradè. In molti hanno pensato a un possibile trasferimento del difensore alla Fiorentina, ma sono stati gli stessi toscani a smontare l'ipotesi, attraverso una smentita ufficiale da parte del direttore sportivo: "Ero a pranzo a Forte dei Marmi, con la mia famiglia e, tra tante altre persone, ho incontrato anche Leonardo Bonucci. L'incontro è stato assolutamente casuale e non c'è nessuna trattativa in ballo".