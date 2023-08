Lukaku alla Juve? La risposta di Pochettino in conferenza stampa

La situazione Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Chelsea . L'attaccante belga è infatti fuori dal progetto dei londinesi ed al centro degli interessi di mercato della Juventus . Mauricio Pochettino , nuovo allenatore dei Blues, ne ha parlato in conferenza stampa

Chelsea, Pochettino: "Lukaku? La situazione è chiara..."

Alla vigilia della seconda giornata di Premier, l'allenatore argentino è tornato a parlare dell'ex Inter: "La situazione di Romelu Lukaku era chiara prima che arrivassi io tra società e giocatore. Per noi non c’è niente da fare. Non è solo un lato, sono due lati. In questo momento ci sono due parti che stanno cercando di trovare la soluzione migliore possibile. Non si può parlare solo del lato del club".

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!