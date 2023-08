Juve, Fulham su Kean? Arriva la risposta dell'allenatore

Moise Kean è uno dei calciatori più chiacchierati in casa Juventus in questi ultim giorni di calciomercato . Di lui ha parlato anche Marco Silva , allenatore del Fulham , in conferenza stampa.

Juve, l'allenatore del Fulham su Kean: "Non è un'opzione per noi"

Il Fulham è una delle squadre che è stata maggiormente accostata all'attaccante bianconero classe 2000. Marco Silva ha voluto commentare così le voci: "Non è un'opzione per noi. Non mi piace parlare di giocatori, ma voglio chiarire questa situazione". Delle parole che sembrano allontanare il ritorno di Kean in Premier League.