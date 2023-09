Jorginho, l'agente strizza l'occhio alla Juve: la situazione

Quale sarà il futuro di Jorginho?

Sulle possibili prossime destinazioni di Jorginho, Joao Santos è stato chiaro: "Quest’anno resta all’Arsenal, poi non possiamo sapere cosa accadrà la prossima stagione. Per ora è concentrato a giocare con i Gunners due competizioni molto importanti come Premier e Champions League. L’Italia è sempre nel nostro cuore, mai dire mai. Se c’è una squadra italiana che ha bisogno di Jorginho e della sue caratteristiche vedremo cosa accadrà. Un possibile futuro alla Juve? Nel calcio moderno non si può dire se si giocherà in una squadra o nell’altra. Possiamo parlare con tutte le squadre che cercano un giocatore con le sue caratteristiche”.