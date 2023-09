"Juve, possibile nuovo affondo per Suso a gennaio: i dettagli"

La Juventus sarebbe stata molto vicina a ingaggiare Suso . L'attaccante del Siviglia era in procinto di approdare in bianconero, ma il club biancorosso avrebbe bloccato tutto.

Suso-Juventus, la ricostruzione

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, è mancato davvero poco che la Juventus tesserasse Suso. Il calciatore voleva lasciare Siviglia, con destinazione Torino. Il club bianconero lo avrebbe accontentato in tutto sotto il punto di vista economico e anche dell'impiego da parte di Allegri, ma il Siviglia ha rovinato i piani di entrambi rifiutato ogni proposta perché Suso è ritenuto indispensabile per il tecnico Mendilibar. La Juventus era pronta a mettere sul piatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere che l'ipotesi di vedere Suso in bianconero, sempre come riportato dai media spagnoli, possa ripresentarsi a gennaio, quando probabilmente il calciatore chiederà ancora una volta di essere ceduto.